Застрелити стрілка вдалося поліцейським Еванстона, куди він відправився після бійні в Чикаго.

Щонайменше чотири особи загинули і ще троє отримали важкі поранення в результаті серії злочинів, скоєних 9 січня озброєним жителем Чикаго (штат Іллінойс).

Про це повідомляє CNN.

О 13:50 за місцевим часом 32-річний підозрюваний на ім'я Джейсон Найтенгейл відкрив стрілянину на міській парковці в Саус-Сайді, в результаті чого загинув 30-річний студент Університету Чикаго.

Потім він влаштував стрілянину у вестибюлі житлового будинку, смертельно поранивши співробітницю охорони. Також Найтенгейл вистрілив в голову 77-річній жительці будинку, яка в момент злочину забирала пошту. Її госпіталізували в критичному стані.

Після цього злочинець попрямував в сусідній будинок, де наставив пістолет на свого знайомого і викрав його машину.

Близько 15:35 Найтенгейл увірвався в один з місцевих магазинів, заявивши про пограбування. Там він застрелив 20-річного чоловіка і поранив у спину і шию 81-річну жінку.

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Приблизно через годину злочинець напав на машину, в якій їхали мати з 15-річною дочкою, важко поранивши дівчину в голову. Після цього він повернувся в магазин, на який напав раніше, і обстріляв поліцейських, що прибули на виклик, врізавшись в їх службову машину.

Після цього Найтенгейл попрямував до міста Еванстон, що входить в агломерацію великого Чикаго. Там о 17:38 він відкрив стрілянину в мережевій аптеці CVS, а потім захопив заручницю в сусідньому ресторані IHOP. Він вистрілив їй в голову, її госпіталізували в критичному стані. За деякими даними, пізніше вона померла.

Поліцейські Еванстона, які прибули за екстреним викликом в аптеку, виявили Найтенгейла на парковці поблизу і застрелили його.

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Автор: Денис Прядко