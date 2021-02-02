Ще одна постраждала жінка зараз знаходиться в лікарні.

В американському штаті Оклахома чоловік застрелив шестеро людей, з них п'ятеро дітей. Ще одна жінка постраждала.

Читайте такожУ Нью-Йорку на вечірці застрелили дівчину, ще шість підлітків пораненіЯк повідомляє ТСН з посиланням на Kjrh, стрілянина сталася близько 1:30 у вівторок, 1 лютого, в будинку. Поліцейські, які прибули на виклик, виявили чоловіка зі зброєю — він намагався втекти, але його затримали. В даний час він перебуває під вартою.

"Всередині будинку поліцейські виявили мертвими чоловіка і чотирьох дітей. Бригади швидкої допомоги доставили на вертольоті поранену дитину в Талсу, вона також померла", - йдеться в повідомленні.

Ще одна постраждала жінка зараз знаходиться в лікарні.

Правоохоронці кажуть, що підозрюваний є родичем убитих, проте не уточнили, як саме він пов'язаний з ними.

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Автор: УНІАН