Оглядач Марк Галеотті розписав, чого тепер слід очікувати від Європи і США.

Сварка між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом просто в Овальному кабінеті знову нагадала про найстрашніші геополітичні сценарії, про які було згадано ще на Мюнхенській конференції з безпеки. Це стосується відходу американських військових з Європи, розпаду НАТО та більш тісної ідеологічної близькості між США та Росією, пише оглядач Марк Галеотті в матеріалі The Times.

Він також підкреслює, що зараз безпосередню заклопотаність викликає питання того, чи зможе Україна продовжувати оборонятися без підтримки США. Наразі навіть не має значення те, чи була навмисною сварка із Зеленським з боку Трампа та його команди.

"Трамп - не та людина, яка дозволить залишити безкарною таку непокору", - зазначає Галеотті. Президент США і зовсім зараз подумує про припинення військової допомоги Україні, не оголосивши за період свого правління жодного нового пакета підтримки. Він може зберегти наявні зобов'язання перед Україною, розраховані на найближчі 6 місяців, але не обіцяти більше.

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"Це дасть йому можливість знову порушити питання про доступ США до українських корисних копалин - можливо, повернувшись до чогось ближчого до його колишніх, більш обурливих вимог щодо повернення 500 мільярдів доларів - а також підготувати пропозицію про припинення вогню за принципом "бери або йди"", - додав оглядач.

Лідери країн Європи, своєю чергою, вже висловили Зеленському підтримку. Але поки що це залишається лише словами. Особливо важливим є те, чи зможе Європа переконати Трампа в його нав'язливій рішучості нав'язати Україні угоду. Бо якщо ні, то європейські лідери намагатимуться отримати з цього максимальну вигоду і навіть значущі гарантії безпеки.

"З огляду на те, що для забезпечення безпеки без підтримки США Європі знадобиться щонайменше 300 000 військовослужбовців і понад 200 мільярдів євро щорічних витрат на оборону", - звертає увагу журналіст.

Інші новини в контексті сварки Зеленського і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що чому переговори між Зеленським і Трампом не є "катастрофою". Експерт зазначає, що Трамп не є вирішенням нашої проблеми, а все те, що він зараз робить, було прогнозовано.

Крім того, в Axios з'ясували причини сварки, що сталася в Білому домі. Зокрема, два джерела, які безпосередньо обізнані з ситуацією, розповіли в коментарі виданню, що радники Трампа попросили команду Зеленського, щоб на зустріч президент України прибув у діловому костюмі.

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