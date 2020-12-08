Її помітив один з членів Партії "зелених", який і звернувся в правоохоронні органи.

Поліція Німеччини почала розслідування після того, як в офісній будівлі для законодавців, розташованій поруч з парламентом в Берліні, невідомі надряпали свастику.

Про це повідомляє Die Welt.

Прес-секретар Бундестагу повідомив, що заборонена в країні свастика була надряпана на двері одного з ліфтів. Її помітив один з членів Партії "зелених", який і звернувся в правоохоронні органи.

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"Сьогодні я їздив в офіс, в Бундестаг, щоб зробити кілька речей, і (помітив, що - ред.) хтось надряпав ось це на двері ліфта», - повідомив він у своєму Twitter - акаунті.

Нагадаємо, що в Німеччині демонстрація нацистської символіки заборонена - виняток зроблено тільки для освітніх і художніх цілей. Автору малюнка може загрожувати позбавлення волі строком до трьох років.

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Автор: УНІАН