Світ Путіна і Трампа: нова Мюнхенська змова vs справжні гарантії безпеки

Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, де важливою темою стане війна Росії проти України, один з ключових міжнародних гравців – США – фактично виходить з гри. УНІАН розбирався, чи стануть домовленості Трампа з Путіним новою Мюнхенською угодою та які "червоні лінії" має відстоювати Україна.

Інформація про "плідну телефонну розмову" між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним шокувала багатьох і в Україні, і в Європі.

По-перше, через не надто зрозуміле бажання американського лідера зробити міжнародного злочинця з Росії знову рупопожатним у цивілізованому світі. По-друге, через зачарованість Трампа Путіним, яку він відверто продемонстрував, коментуючи півторагодинну розмову в соцмережах. І, по-третє, через бажання будь-що зрівняти агресора та жертву і змусити Україну миритися з Росією, навіть за неприйнятних для Києва умов.

Ключова думка Трампа, який, ймовірно, воліє будь-що увійти в історію миротворцем, полягає у тому, що у нього відбулися "чудові розмови" з Україною та РФ, і це: "Гарна можливість завершення цієї жахливої, дуже кровавої війни".

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При цьому, трохи раніше президент США зазначив, що за допомогу Штатів Україні доведеться платити (Трамп анонсував угоду на 500 мільярдів доларів щодо видобутку в Україні корисних копалин в обмін на подальшу військову допомогу та надання безпекових гарантій). І загалом, якщо говорити про гарантії безпеки – це питання вже не до США, а до Європи.

Примітно, що європейці гідно прийняли цей пас. В ніч на 13 лютого міністри закордонних справ ряду європейських країн оприлюднили спільну заяву про зміцнення підтримки України: "Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей".

"Холодний душ" без сюрпризів і несподіванок?

З одного боку, команда Дональда Трампа не полишає спроб стимулювати Путіна до перемовин "по-хорошому". Бальзамом на душу для Кремля прозвучала заява новопризначеного міністра оборони США Піта Гегсета про те, що повернення України до кордонів 2014 року (не кажучи вже про кордони 1991-го) нереалістичне, що США не бачать Україну в НАТО, а також що розміщення американських військ в Україні за будь-яких домовленостей про безпеку, неможливе.

З іншого боку, той самий Гегсет нагадав, що посадити Росію за стіл переговорів допоможе не лише дипломатія, а дипломатія, підсилена санкціями в енергетичній сфері. Адже саме енергоносії "спонсорують російську військову машину". Спецпредставник президента США Кіт Келлог також натякнув, що нинішні американські санкції для росіян будуть здаватися дитячою забавкою, адже вони – "на трієчку", тож їх ще можна посилити.

Насправді для багатьох аналітиків усе сказане – не новина. За словами політичного аналітика Ігора Тишкевича, наразі Трамп робить перший очікуваний крок у спробі досягти швидкої угоди про заморожування війни. Мова йде про пропозицію "свого плану" і намаганні нав’язати його як Путіну, так і Зеленському. А подальший розвиток подій залежить від реакції – погодиться чи ні Україна з "планом Трампа", погодяться чи ні країни ЄС компенсувати обсяги допомоги Україні у разі, якщо вони зменшаться з боку США, якими будуть дії (а не обіцянки) Росії, і так далі.

З такою думкою погоджується заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Він нагадує, що ще під час президентської виборчої кампанії в Штатах озвучені зараз "параметри миру" називалися як найбільш реальні рамки для можливої заморозки бойових дій в Україні.

"Однак варто розуміти, що заморозка під тиском Трампа – це період до другої великої російсько-української війни. Вона відбудеться з дуже високою ймовірністю, як тільки фактор Трампа зникне (і одночасно не зникне фактор путіна). Якщо це прийняти, тоді не буде емоційних гойдалок і вигоряння", - вважає він.

На його думку, з огляду на заяви партнерів, ми маємо зрозуміти, що, приміром, припинення вогню цілком можливе по лінії фронту, яка складається на даний момент. Але без додаткових умов чи обговорень. А от обмін Курської області на території України (приміром, ЗАЕС) та демілітаризація Криму і Чорного моря – питання, яке буде важко обійти Путіну, і яке потребуватиме від України роботи не лише з США, але й чорноморськими країнами, зокрема Туреччиною.

Водночас, потрібно зберегти "червоні лінії", важливі для України: "Україна жодним чином не відмовляється від своїх суверенних територій (це абсолютно неможливо), не відмовляється від вступу до НАТО (це питання потребує змін до Конституції, а це фізично важко уявити в поточних умовах). Більш того, ці питання - території і наш зовнішньополітичний курс чи внутрішня політика - не можуть бути предметом жодних переговорів чи угод з країною-агресором"

Політолог Вадим Денисенко теж вважає, що базова задача для подальших дій Києва – збереження суб’єктності України. Тобто, мова не стільки про території, скільки про збереження державності, адже "без цього території не мають сенсу".

"Ключове питання – "червоні лінії". По Україні - не допустити нейтральний статус, не допустити різкого скорочення максимальної чисельності ЗСУ, не допустити заборони на ряд галузей ВПК і отримати гарантії на постачання певних видів зброї. Для Росії (хоч ми тут мало можемо впливати) - не допустити масштабного зняття санкцій", - вважає він.

Хочеш миру – готуйся до війни

Західні аналітики, обговорюючи тему врегулювання війни, розмірковують про два ймовірні сценарії. Перший – Україна втримує Харків, Дніпро, Херсон, залишається вільною і стає процвітаючою. Це означатиме, що Україна перемогла. Другий – за кілька років після заморозки бойових дій Росія повертається, захоплює Харків та Київ, а далі – рушає на якусь з країн НАТО…

Тож у будь-якому разі, Україні варто діяти за принципом: хочеш миру – готуйся до війни. Це і має стати основою безпекових гарантій.

Перший крок в цьому напрямку – посилення власних спроможностей. За словами президента України Володимира Зеленського, один з компонентів – забезпечення зброєю. З 2022 року пропорції, приблизно, такі: 33-34% - вітчизняне виробництво озброєння, близько 30% – забезпечує Європа, близько 40% – США.

"Щоб будь-які наші пропозиції звучали реалістичніше, нам потрібно клепати власну зброю та довбати по території Росії", - зазначає керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

Проте і від спільного виробництва зброї та боєприпасів з нашими партнерами відмовлятися не варто, вважає керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик: "Воно має бути розподілене, щоб працювати і на нашу, і на європейську оборонку".

Крім зброї, щоб убезпечити себе у майбутньому, Україна потребує наявності великої армії (чи, принаймні, гарно навченого резерву).

"Має активно розбудовуватися рекрутингова система, з акцентом на мотивацію та військову підготовку всіх громадян України (створення Рекрутингового фонду - одне з питань, яке потребує реалізації), корпусна структура ЗСУ має створюватися у найкоротші терміни (зі швидким ліфтом нової генерації генералів, офіцерів, сержантів), Сили безпілотних систем - розвиватися ще інтенсивніше, реформи в ОПК – здійснюватися радикально, з акцентом на приватні компанії та ініціативи, військова юстиція має сформуватися в ефективну систему", - перераховує Михайло Самусь.

Другий крок – залучення Європи. Адже США дали зрозуміти, що не будуть захищати її від Росії. Тож європейцям під час формування власної системи безпеки і оборони потрібно нарешті почати сприймати Україну не як буфер, "сіру зону" чи предмет торгу з Кремлем, а як невід’ємну і важливу частину європейської сім’ї.

"Європа (разом з Україною) має негайно зосередитися на будівництві об`єднаних Сил оборони Європи, включно з силами стратегічного стримування. Ці сили мають включати: ядерні сили стримування, систему ПРО, ударний компонент далекого радіусу дії (крилаті, балістичні ракети, ударні дрони). Крім того – власна стратегічна розвідка та система управління", - вважає Самусь.

Ще один елемент стримування Росії від повторення агресії – військовий контингент країн-членів Альянсу, розміщений в Україні. Однак вже відомо, що американці не планують брати в цьому участь. ЄС наразі обіцяє лише продовжувати постачання озброєння і навчання українських військових. А угода про співпрацю з Великобританією передбачає, серед іншого, співпрацю в оборонці та передачу технологій, але не людей.

Тобто, розгортання миротворчої місії – дуже гіпотетична історія. Станом на зараз немає розуміння ні які країни, ні в якій кількості особового складу, ні з яким мандатом це можливо.

Російські забаганки – не зупинятись на Україні

Росіяни, виснажені не менше українців, офіційно заявляють Трампу, що відкриті до переговорів. Втім, російські плани замирення фактично дорівнюють капітуляції України. А заклики про компроміси, навіть якщо вони йдуть від команди Трампа, для Кремля вочевидь – порожній звук.

"Сувора дійсність поточних подій на фронтах полягає у тому, що будь-які домовленості Трампа з Путіним можливі лише на умовах Путіна. Вони відомі, і поки що не зміняться. Це так званий Стамбульський документ, плюс Крим, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області (в адміністративних межах), включені в російську Конституцію. Це обмеження міжнародно-правової суб'єктності України (заборона вступати у воєнно-політичні союзи чи об'єднання), "денацифікація" (відновлення панівних статусів російської мови, культури, церкви та проросійських політичних еліт в Україні), "демілітаризація" (обмеження кількості військ і фактичне роззброєння, заборона виробництва ракет та інших далекобійних видів зброї)", - нагадує політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Врешті, навіть як умову для початку перемовин заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков вчергове повторив вимогу віддати Росії чотири області України. А прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, у відповідь на ідею президента України Володимира Зеленського обміняти частину Курщини, яка контролюється ЗСУ, на частину тимчасово окупованих територій України, зауважив, що це не буде обговорюватися.

І поки Трамп та його команда не вірять у реалістичність перемоги над Росією (а, може, й не зацікавлені в цьому прямо зараз), ці російські забаганки лишатимуться "на столі". Тож теперішня "мирна" риторика США не дає жодних реальних гарантій безпеки. Вона навіть не відповідає обіцянкам про "тиск на обидві сторони". І наближає не стільки розмін України, скільки велику війну в Європі.

Тетяна Урбанська, Ярослав Конощук