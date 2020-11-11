На думку авторів документу, в даний час у світі йде перша стадія розвитку глобального конфлікту.

Військова розвідка Чехії у звіті про свою діяльність за 2019 рік повідомила про загрозу початку Третьої світової війни.

Читайте такожThe Telegraph: Нерозсудлива Росія може почати Третю світову війну На думку авторів документу, в даний час у світі йде перша стадія розвитку глобального конфлікту. В якості ймовірної причини конфлікту називається суперництво між США, Росією і Китаєм.

"Можливий глобальний конфлікт, до якого рухається сучасний світ, поки знаходиться на першому етапі підготовки. Формується світогляд тих, хто зможе і захоче брати активну участь у ньому, і поступово визначаються технологічні інструменти, за допомогою яких ним можна було б управляти", - сказано в звіті, передає kommersant.

Автори документу зазначають, що зростання напруженості між США, Росією і КНР негативно відбивається на інших державах, тому протиріччя виникають і між союзниками. Військова розвідка Чехії вважає, що особливу небезпеку сьогодні становить зловживання прогресивними технологіями. Військовий конфлікт можуть спровокувати кібератаки або напад за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Третя світова війна

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Автор: УНІАН