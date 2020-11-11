Військова розвідка Чехії у звіті про свою діяльність за 2019 рік повідомила про загрозу початку Третьої світової війни.
Читайте такожThe Telegraph: Нерозсудлива Росія може почати Третю світову війну На думку авторів документу, в даний час у світі йде перша стадія розвитку глобального конфлікту. В якості ймовірної причини конфлікту називається суперництво між США, Росією і Китаєм.
"Можливий глобальний конфлікт, до якого рухається сучасний світ, поки знаходиться на першому етапі підготовки. Формується світогляд тих, хто зможе і захоче брати активну участь у ньому, і поступово визначаються технологічні інструменти, за допомогою яких ним можна було б управляти", - сказано в звіті, передає kommersant.
Автори документу зазначають, що зростання напруженості між США, Росією і КНР негативно відбивається на інших державах, тому протиріччя виникають і між союзниками. Військова розвідка Чехії вважає, що особливу небезпеку сьогодні становить зловживання прогресивними технологіями. Військовий конфлікт можуть спровокувати кібератаки або напад за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Третя світова війна
- Голова комітету начальників штабів Великобританії генерал Нік Картер заявив, що причиною Третьої світової війни може стати економічний збиток, завданий пандемією коронавірусу.
- National Interest: у 2020 році третя світова війна могла б початися в 5 місцях
- Business Insider: США не потрібна армія, щоб перемогти Росію і Китай
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram