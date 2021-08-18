Представник руху Забіхулла Муджахід виступив на прес-конференції із заявою, що таліби будуть піднімати економіку Афганістану.

Представник руху "Талібан" заявив, що мирні громадяни Афганістану повинні здати наявні у них зброю і боєприпаси членам руху.

Читайте такожВ Афганістані таліби забили на смерть багатодітну матір прямо на очах її дітей

"Мирні громадяни Афганістану повинні здати зброю і боєприпаси уповноваженим членам "Талібану"", - заявив представник руху агентству Reuters, передає "РИА Новости".

Перед цим, 17 серпня офіційний представник руху Забіхулла Муджахід виступив на прес-конференції із заявою, що таліби будуть піднімати економіку Афганістану, а країна перестане виробляти наркотики. За його словами, ніхто не буде мстити представникам колишнього режиму.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла