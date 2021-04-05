Відомо, що серед затриманих в Дубаї за "розпусту" дівчат - 11 українок.

Telegram-канал Mash повідомив, що однією з моделей, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію виявилася Аліна Вороніна - дочка олігарха Максима Вороніна, екс-глави російського «Національного Корпоративного банку». Однак сама дівчина все заперечує.

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Раніше повідомлялося, що на балконі готелю в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані - згідно з місцевим правом їх звинуватили в розпусній поведінці.

"Однією з красунь, попередньо, виявилася Аліна Вороніна, дочка шанованої людини. Дівчина займалася не цілком статусною професією, — що і привело її на той злощасний балкон", - повідомили в Mash.

Сама Вороніна заявила, що ця інформація не відповідає дійсності. Тепер вона має намір розбиратися з Telegram-каналом в судовому порядку.

"Проконсультувалася з юристом, планую подати заяву в прокуратуру за статтею КК 128.1 "Наклеп". Впевнена, що в сучасному світі перетин кордону іншої держави прекрасно відстежується і може бути повністю доведений. У Дубаї останній раз була у 2010 році, в супроводі батьків " - цитує її коментар "Подьем".

Вороніна зазначила, що чекає публікації спростування.

Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

Як повідомляє британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.

На відео видно більше десятка молодих жінок на балконі хмарочоса, яких, як стверджується, чоловік знімав на камеру.

Поліція заявила, що була заарештована група людей, які з'явилися на "непристойному відео".

Припускають, що фотосесія була організована в рамках якоїсь рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці і виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис.грн).

Mash повідомив, що у справі про зйомки оголених моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і термін у в'язниці.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.

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Автор: Дмитро Захаров