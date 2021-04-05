Telegram-канал Mash повідомив, що однією з моделей, затриманих в Дубаї за оголену фотосесію виявилася Аліна Вороніна - дочка олігарха Максима Вороніна, екс-глави російського «Національного Корпоративного банку». Однак сама дівчина все заперечує.
Читайте такожУ Дубаї натовп оголених дівчат станцював на балконі хмарочоса: їх заарештували
Раніше повідомлялося, що на балконі готелю в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані - згідно з місцевим правом їх звинуватили в розпусній поведінці.
"Однією з красунь, попередньо, виявилася Аліна Вороніна, дочка шанованої людини. Дівчина займалася не цілком статусною професією, — що і привело її на той злощасний балкон", - повідомили в Mash.
Сама Вороніна заявила, що ця інформація не відповідає дійсності. Тепер вона має намір розбиратися з Telegram-каналом в судовому порядку.
"Проконсультувалася з юристом, планую подати заяву в прокуратуру за статтею КК 128.1 "Наклеп". Впевнена, що в сучасному світі перетин кордону іншої держави прекрасно відстежується і може бути повністю доведений. У Дубаї останній раз була у 2010 році, в супроводі батьків " - цитує її коментар "Подьем".
Вороніна зазначила, що чекає публікації спростування.
Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї
- Як повідомляє британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.
- На відео видно більше десятка молодих жінок на балконі хмарочоса, яких, як стверджується, чоловік знімав на камеру.
- Поліція заявила, що була заарештована група людей, які з'явилися на "непристойному відео".
- Припускають, що фотосесія була організована в рамках якоїсь рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці і виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис.грн).
- Mash повідомив, що у справі про зйомки оголених моделей на балконі в Дубаї затриманий IT-підприємець, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов.
- За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю, якому загрожує схоже покарання – трохи більше тисячі доларів штрафу і термін у в'язниці.
- Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram