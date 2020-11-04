Теракт у Відні стався 2 листопада / фото REUTERS
Терорист, який розстрілював людей на вулицях Відня 2 листопада, діяв самотужки. Ця версія підтверджується відеозаписами з місця подій.
Читайте такожУ справі про теракт у Відні затримано 14 осібТаку заяву зробив глава МВС Австрії Карл Нехаммер, передає Reuters.
За словами міністра, зловмисник до нападу ідеально обхитрив програму дерадикалізації.
Нехаммер також повідомив, що після атаки були затримані пов'язані зі злочинцем люди, їм від 18 до 28 років. за його словами, всі взяті під варту мають міграційне коріння, деякі з них досі є громадянами інших країн.
Теракт у Відні 2 листопада: що відомо
- Теракт у Відні стався пізно ввечері 2 листопада. В результаті загинули мирні жителі, нападник був застрелений поліцією.
- Операція з пошуку інших злочинців тривала всю ніч.
- Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні «огидною терористичною атакою»
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