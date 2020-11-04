Терорист, який розстрілював людей на вулицях Відня, діяв самотужки – МВС Австрії

Після атаки були затримані пов'язані зі злочинцем люди, їм від 18 до 28 років.

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