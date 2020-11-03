Окрім синагог, закриваються й всі інші єврейські установи / фото REUTERS
Після терактів у Відні Єврейська громада Австрії прийняла рішення закрити всі синагоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Volksblatt.
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Окрім синагог, закриваються й всі інші єврейські установи: кошерні ресторани, супермаркети та школи.
Заходи безпеки були посилені по всій Австрії. Членам єврейської громади рекомендують залишатися вдома.
Теракти у Відні: що відомо
- Близько 20:00 2 листопада за місцевим часом у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, розпочали безладний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина.
- Станом на ранок 3 листопада кількість загиблих в результаті терористичного акту досягла трьох осіб, включно з одним зі злочинців. Не менше 15 людей поранено.
- Силовики та військові, які проводять спецоперацію у Відні, затримали чотирьох терористів у центрі австрійської столиці.
- Поблизу місця теракту у Відні перебували четверо українських студентів, вони не постраждали.
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