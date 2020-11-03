Затримання проводила група спецназу підрозділу "Кобра".

В австрійському місті Лінц затримали підозрюваного у справі про теракт у Відні.

Читайте такожПісля терактів у Відні по всій Австрії закрили синагогиПро це повідомляє газета Kronen Zeitung.

Зазначається, що затримання проводила група спецназу підрозділу «Кобра» і агенти федерального відомства з охорони конституції та боротьби з тероризмом.

При затриманні підозрюваного співробітники спецслужб не відкривали вогонь, за даними газети, він був захоплений зненацька.

Також повідомляється, що разом з чоловіком були затримані одна або дві жінки.

Теракт у Відні 2 листопада: що відомо

Близько 20:00 2 листопада за місцевим часом у центрі Відня пролунали перші постріли. Стрілянина велася відразу в шести різних місцях, включаючи місця поруч з єврейським центром і синагогою.

Станом на 15:00 3 листопада повідомляється про п'ять жертв теракту і 17 постраждалих. Одного з терористів застрелили (20-річний громадянин Австрії; у 2019 році суд засудив його до тюремного терміну за спробу відправитися до Сирії, щоб воювати на боці «Ісламської держави»).

Силовики вже затримали кілька підозрюваних, одного з них ЗМІ називають відомим ісламістом.

Президент назвав подію найжорстокішою терористичною атакою в новітній історії країни.

Відповідальність за теракт взяли на себе джихадисти, які таким чином відплатили Австрії за участь у боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

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Автор: Катерина Шварц