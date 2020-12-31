Міжнародний Комітет Червоного Хреста повідомив про загибель своїх трьох співробітників в результаті атаки на аеропорт в єменській столиці. Ще троє співробітників отримали поранення і один зник безвісти
Про це йдеться в повідомленні організації на її сторінці в Twitter.
"Міжнародний Комітет Червоного Хреста глибоко засмучений тим, що троє наших співробітників загинули в результаті вибуху в аеропорту Адена", - зазначено в повідомленні.
Як уточнили в штаб-квартирі МКЧХ, одним із загиблих був громадянином Ємену, який допомагав координувати діяльність організації, здійснювану за допомогою повітряного транспорту, другий був громадянином Руанди, який працював рентгенологом в медичній бригаді МКЧХ. Даних про третю жертву вибуху поки не оприлюднили.
Новий уряд в Ємені і теракт
- Новий уряд Ємену склав присягу в кінці минулого тижня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На цю подію чекали з листопада 2019 року, коли було укладено угоду між президентом Абд-Раббі Мансуром Хаді і сепаратистською Південною перехідною радою (ППР).
- За цей час ППР зробила спробу оголосити про суверенітет на півдні Ємену, однак Саудівська Аравія і ОАЕ переконали сторони конфлікту дійти компромісу. У результаті до складу уряду увійшло 24 міністри, п'ять портфелів дісталися ППР.
- 30 грудня в аеропорту Адена пролунав сильний вибух, в результаті якого загинули люди.
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