Еммануель Макрон хоче істотно посилити контроль на кордонах Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути нинішні правила функціонування Шенгенської зони у бік посилення захисту зовнішніх кордонів Європи.

На думку Макрона, для цього потрібно створити справжню поліцію безпеки, пише DW.

"Теракти, яких зазнала Франція, і якого кілька днів тому зазнала Австрія у Відні, продемонстрували, що небезпека тероризму існує всюди, що існують глобалізовані мережі", - заявив Макрон.

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Він впевнений у необхідності того, щоб Європа посилила свою реакцію та заявив, що Франція робить це, "подвоюючи свої наявні сили".

Макрон також пообіцяв представити відповідні пропозиції в грудні поточного року. Французький президент оголосив про намір істотно посилити контроль на кордонах країни.

"На тлі змін щодо ситуації із загрозами ми вирішили значно посилити наш прикордонний контроль у Шенгенській зоні", - сказав Макрон.

Макрон пояснив, що для реалізації оголошених задумів щодо суворішого прикордонного контролю буде збільшена чисельність поліцейських, жандармерії та збройних сил, залучених до патрулювання на держкордоні з 2,4 до 4,8 тисячі.

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Теракти у Франції

У жовтні під Парижем вбили вчителя після демонстрації учням карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франції пообіцяв захищати Світські цінності від радикального ісламу. Пізніше в країні були вбиті троє парафіян храму Нотр-Дам в Ніцці, ще кілька нападів було відвернено в різних містах країни.

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Автор: УНІАН