Сторони обговорили політичні події у Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це вона повідомила у Telegram.

Сторони обговорили політичні події у Білорусі.

За словами Тихановської, йшлося, зокрема, про вирішення кризи шляхом вільних виборів президента Республіки та ключову роль у налагодженні діалогу з Лукашенком представників ООН й ОБСЄ.

Читайте такожУ Білорусі визнали екстремістським головний опозиційний каналТакож опозиціонерка заявила, що протести у Білорусі "не пов’язані з геополітикою. Це демократичний вибір білорусів, і моральний борг США – підтримати нас".

Тихановська наполягає на звільненні усіх політв’язнів та невизнанні рішень, ухвалених Лукашенком.

У Twitter Джо Байдена з’явилось відповідне повідомлення про зустріч з Тихановською.

"Для мене було честю зустрітися зі Світланою Тихановською. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі у прагненні до демократії і всезагальних прав людини", – йдеться у повідомленні американського глави.

Протести у Білорусі спалахнули у серпні 2020 року – люди вийшли на вулиці у зв’язку з фальсифікацією президентських виборів Олександром Лукашенком. Демонстранти вимагали проведення повторного голосування. Хвилю протестів очолила дружина опозиціонера Сергія Тихановського Світлана.

У відповідь силовики розігнали акції. Унаслідок сутичок сотні громадян постраждали, правозахисники повідомляли про вбитих.

Політичні переслідування в країні тривають дотепер. Зокрема, чиниться тиск на правозахисні організації та незалежні медіа. Низка країн світу не визнають за Лукашенком статусу президента.

А 23 травня цього року Лукашенко наказав посадити пасажирський літак в аеропорту Мінська, на борту якого перебував журналіст Роман Протасевич. Це викликало нове обговорення у ЄС та США щодо введення наступного пакету санкцій проти Білорусі.

Автор: Яна Ставська