У США 14-річна TikTok-блогерша Клер Міллер зарізала свою 19-річну сестру-інваліда, прикуту до інвалідного крісла (дівчина страждала від церебрального паралічу).
Про це повідомляє Dexerto.
Поліцейські, що приїхали на місце, застали 14-річну дівчину в істериці: вона намагалася змити кров зі своїх рук снігом і невпинно повторювала фразу «Я вбила свою сестру». Батьки в момент вбивства спали в тому ж будинку.
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На канал Міллер в TikTok були підписані понад 20 тисяч осіб, а деякі її ролики набирали по кілька мільйонів переглядів. Після вбивства соцмережа заблокувала сторінку дівчини.
За законами штату Пенсільванія підозрювану судитимуть, як дорослу людину. Після пред'явлення звинувачення її доставлять в місцеву в'язницю без права вийти під заставу.
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