Головним нещастям для людства цього року була безпорадність, пов'язана з пандемією, пише Times.

Журнал Time назвав 2020 рік найгіршим в історії. За словами кінокритика Стефані Захарек, якби цей рік був фільмом, глядачі захотіли б вимкнути його вже через 20 хвилин.

Читайте такожМайже 80% українців підтримують ідею масового тестування на COVID-19Головним нещастям для людства цього року була безпорадність, пов'язана з пандемією, пише Time.

Захарек зазначила, що в історії США були роки і гірше, тим більше гірші роки траплялися у світовій історії, "проте більшість з нині живих ніколи не бачили такого року, як цей".

Великою проблемою стало безробіття, економічна і гуманітарна криза, пожежі в Австралії і протести в США.

"Люди не здалися і вистояли. В Америці не завжди може бути сонячно. Іноді нам доводиться переживати найтемнішу годину перед світанком", - написала Захарек.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZpic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

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Автор: УНІАН