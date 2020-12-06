Журнал Time назвав 2020 рік найгіршим в історії. За словами кінокритика Стефані Захарек, якби цей рік був фільмом, глядачі захотіли б вимкнути його вже через 20 хвилин.
Читайте такожМайже 80% українців підтримують ідею масового тестування на COVID-19Головним нещастям для людства цього року була безпорадність, пов'язана з пандемією, пише Time.
Захарек зазначила, що в історії США були роки і гірше, тим більше гірші роки траплялися у світовій історії, "проте більшість з нині живих ніколи не бачили такого року, як цей".
Великою проблемою стало безробіття, економічна і гуманітарна криза, пожежі в Австралії і протести в США.
"Люди не здалися і вистояли. В Америці не завжди може бути сонячно. Іноді нам доводиться переживати найтемнішу годину перед світанком", - написала Захарек.
TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZpic.twitter.com/im3NWiBqJC— TIME (@TIME) December 5, 2020
Вам може бути цікаво
- Оксфордський словник не зміг визначити слово року 2020
- Названі головні люди цього року за версією Bloomberg
- Словник Collins визначив слово року
- Журнал People назвав людину 2020 року
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram