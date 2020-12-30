За цю угоду у третьому читанні проголосувало 521 член британського парламенту, проти 73 / REUTERS

Палата громад (нижня палата парламенту) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підтримала угоду про торгівлю і співпрацю з Європейським Союзом.

Читайте такожУ Данії вирішили продовжити локдаун до середини січняПро це повідомляє британське видання The Guardian.

Зокрема, за цю угоду у третьому читанні проголосувало 521 член британського парламенту, проти 73.

Угоду підтримали 359 представників Консервативної партії і 162 Лейбористської. Водночас 36 лейбористів утрималися.

Тепер угоду має ще підтримати Палата лордів (верхня палата парламенту).

Перехідний період виходу з Британії з ЄС має завершитись вночі 31 грудня.

Вихід Великої Британії з ЄС

  • Велика Британія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня цього року, однак фактично до 31 грудня вона продовжує співіснувати з ЄС практично на старих умовах.
  • Переговори про майбутнє партнерство розпочалися 2 березня.
  • 24 грудня Борис Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз узгодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня цього року.
  • Джонсон висловлював сподівання, що британський парламент схвалить угоду 30 грудня.
  • Сьогодні, 30 грудня, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про торгівлю і співпрацю між ЄС і Великою Британією.

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Автор: Віталій Саєнко