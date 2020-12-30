Тепер угоду має підтримати Палата лордів.

Палата громад (нижня палата парламенту) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підтримала угоду про торгівлю і співпрацю з Європейським Союзом.

Читайте такожУ Данії вирішили продовжити локдаун до середини січняПро це повідомляє британське видання The Guardian.

Зокрема, за цю угоду у третьому читанні проголосувало 521 член британського парламенту, проти 73.

Угоду підтримали 359 представників Консервативної партії і 162 Лейбористської. Водночас 36 лейбористів утрималися.

Тепер угоду має ще підтримати Палата лордів (верхня палата парламенту).

Перехідний період виходу з Британії з ЄС має завершитись вночі 31 грудня.

Вихід Великої Британії з ЄС

Велика Британія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня цього року, однак фактично до 31 грудня вона продовжує співіснувати з ЄС практично на старих умовах.

Переговори про майбутнє партнерство розпочалися 2 березня.

24 грудня Борис Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз узгодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня цього року.

Джонсон висловлював сподівання, що британський парламент схвалить угоду 30 грудня.

Сьогодні, 30 грудня, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про торгівлю і співпрацю між ЄС і Великою Британією.

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Автор: Віталій Саєнко