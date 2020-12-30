Палата громад (нижня палата парламенту) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підтримала угоду про торгівлю і співпрацю з Європейським Союзом.
Читайте такожУ Данії вирішили продовжити локдаун до середини січняПро це повідомляє британське видання The Guardian.
Зокрема, за цю угоду у третьому читанні проголосувало 521 член британського парламенту, проти 73.
Угоду підтримали 359 представників Консервативної партії і 162 Лейбористської. Водночас 36 лейбористів утрималися.
Тепер угоду має ще підтримати Палата лордів (верхня палата парламенту).
Перехідний період виходу з Британії з ЄС має завершитись вночі 31 грудня.
Вихід Великої Британії з ЄС
- Велика Британія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня цього року, однак фактично до 31 грудня вона продовжує співіснувати з ЄС практично на старих умовах.
- Переговори про майбутнє партнерство розпочалися 2 березня.
- 24 грудня Борис Джонсон повідомив, Велика Британія і Європейський Союз узгодили угоду про умови економічної співпраці після Brexit, тобто після 31 грудня цього року.
- Джонсон висловлював сподівання, що британський парламент схвалить угоду 30 грудня.
- Сьогодні, 30 грудня, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали угоду про торгівлю і співпрацю між ЄС і Великою Британією.
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