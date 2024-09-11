Крім того, кандидат у президенти придумав "зустріч" Гарріс з Путіним напередодні вторгнення.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів із Камалою Гарріс не відповів на запитання модератора чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні з Росією.

Як повідомляє ABC News з посиланням на трансляцію дебатів, відповідаючи на це запитання, Трамп сказав, що хоче, щоб "війна припинилася".

На уточнювальне питання, чи вважає він, що перемога України в інтересах США, так чи ні, кандидат-республіканець відповів: "Я думаю, що в інтересах США закінчити цю війну".

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Крім того, під час дебатів Трамп заявив, що Гарріс нібито зустрічалася з російським диктатором Росії Володимиром Путіним за кілька днів до вторгнення, пише CNN.

"Вони послали її вести мирні переговори до початку цієї війни", - сказав Трамп, маючи на увазі Гарріс. "Через три дні він (Путін - УНІАН) увійшов і почав війну, тому що все, що вони говорили, було слабким і дурним".

Як пише видання, твердження Трампа про нібито переговори Путіна та Гарріс неправдиві. ЇЇ не відправляли на мирні переговори, і вона ніколи не зустрічалася з Путіним. Насправді вона зустрічалася з союзниками США, включаючи президента України Володимира Зеленського, на Мюнхенській конференції з безпеки за кілька днів до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Путіна на конференції не було.

Адміністрація Байдена все ще намагалася стримати вторгнення в Україну під час поїздки Гарріс на конференцію в Німеччині у 2022 році, але високопосадовці адміністрації, включаючи президента Джо Байдена, дали зрозуміти, що вони вірять, що Путін уже вирішив розв'язати війну. Коли Гарріс прямувала до Німеччини, Байден сказав журналістам, що, на його думку, російська атака "станеться протягом наступних кількох днів".

Мюнхенська конференція проходила з 18 по 20 лютого 2022 року. Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Дебати Трамп-Гарріс: заяви про Україну

Як повідомляв УНІАН, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп під час теледебатів обговорили війну в Україні. Республіканець Трамп заявив, що хоче, аби війна закінчилася, а демократка Гарріс спрогнозувала, що її опонент "здасть Україну впродовж 24 годин після того, як виграє вибори".

Гарріс заявила, що Путін "сидів би вже у Києві", якби США відмовилися допомагати Україні. Демократка спрогнозувала, що її опонент "здасть Україну" впродовж доби після своєї перемоги на виборах.

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