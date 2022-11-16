У зверненні до своїх шанувальників Трамп заявив, що за його президентства у всіх все було чудово і всі процвітали, як ніколи раніше.

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір балотуватися на президентських виборах 2024 року.

Його помічники подали офіційну заявку на участь у виборах, в той час як сам колишній президент звернувся до своїх прихильників, які зібралися біля його резиденції у Флориді, передає Бі-бі-сі.

"Повернення Америки починається прямо зараз!"- проголосив Трамп.

Він з гордістю описав чотирирічний період, який він провів у Білому домі.

"У ці короткі чотири роки у всіх все було чудово, - сказав він. - Всі процвітали, як ніколи раніше".

Трамп розповів, що до моменту його відходу з поста економіка стрімко відновлювалася після спаду, викликаного епідемією коронавірусу.

"Тепер же ми країна, що знаходиться в занепаді", - продовжив він, нагадавши про різке зростання інфляції в країні, що досягла максимального значення за останні 40 років.

Трамп також піддав критиці чинного президента США за те, що той, за його словами, поставив країну на межу ядерної війни через нездатність впоратися з конфліктом в Україні.

"Навіть буквально сьогодні в Польщу прилетіла ракета, ймовірно, запущена Росією, - сказав Трамп. - Люди абсолютно розлючені і перебувають у сум'ятті. Вони дуже, дуже розлючені".

"Для того щоб знову зробити Америку великою і славною, сьогодні я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", - оголосив він під гучні овації присутніх.

Трамп пообіцяв, що відтепер і до дня голосування в 2024 році він буде битися так, як ніхто ще не воював в історії.

"Ми завдамо поразки радикальним лівим з Демократичної партії, які намагаються зруйнувати нашу країну зсередини", - зазначив він.

Президентство Дональда Трампа

20 січня 2017 року відбулася інавгурація 45-го президента США - Дональда Трампа.

На посаді презиента він прославився тим, що в найкоротші терміни вивів країну з Паржского кліматичної угоди, посилив міграційну політику, і почав ліквідацію реформи охорони здоров'я.

8 травня 2018 року Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: