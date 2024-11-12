Вона виступала проти надання допомоги Україні.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав новим секретарем Міністерства внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем.

Про це пише CNN, посилаючись на двох людей, які знайомі з процесом відбору нової команди політика. Як зазначають журналісти, Ноем наглядатиме за відомством, "яке контролює все" - від Митної служби та Імміграційної поліції до Федерального агентства з надзвичайних ситуацій та Секретної служби:

"Обираючи Ноем, Трамп гарантує, що лояльна до нього людина очолить відомство, яке є для нього пріоритетним і має ключове значення для його внутрішнього порядку денного".

Керівні посади також отримають ключові прихильників жорсткої імміграційної політики США - Стівен Міллер і Том Хоман.

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Що Ноем казала про Україну

Навесні 2023 року вона назвала військову допомогу Сполучених Штатів Україні дорогою стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм.

"Це має бути боротьба Європи, а не наша. Ми не повинні витрачати гроші платників податків під загрозою ядерної війни", - казала вона.

Вбивство тварин

Цьго року політик випустила книгу, в якій розповіла про вбивство власного собаки. Як пише The Guardian, собаці на ім'я Cricket було близько 14 місяців. За словами Ноем, він задушив сусідських курей, а також "розважався" на полюванні й не слухався її.

"Я ненавиділа його. Він виявився непіддатливим, небезпечним для всіх, з ким контактував, і менш ніж нікчемним як мисливський собака", - написала вона.

Жінка відвела пса до гравійної ями та застрелила. Після цього вона вирішила "виконати ще одну неприємну роботу", притягнувши до ями козла своєї сім'ї. Вбивство вона пояснила тим, що він був "противним і злим", "любив ганятися за дітьми" та погано пахнув. Козел вижив після першого пострілу, однак вона його добила.

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