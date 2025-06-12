Трамп: Я починаю думати, що Путіну байдуже на втрати в Україні

Правителю Росії Володимиру Путіну байдуже на втрати під час війни проти України. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю ведучій Міранді Девайн.
Відповідаючи на запитання інтерв'юерки, які США мають "козирі", щоб змусити Росію та Україну закінчити війну, Трамп заявив, що Москва "втрачає по 5 тисяч військових щотижня". Девайн зауважила, що диктатору байдуже на це.
"Можливо, йому (Путіну, - УНІАН) байдуже, я починаю думати, що йому байдуже. Він втрачає багато солдатів, як і Україна. Ми побачимо, що буде далі", - сказав Трамп.
Він також додав, що між Україною та Росією нібито було досягнуто певного прогресу, але потім "бомбили те, що не мали бомбити". Це поставило прогрес на паузу.
Втрати Росії в Україні
Як повідомляв УНІАН, За час повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали понад мільйон осіб. За даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року до сьогодні Росія втратила вбитими і пораненими близько 1 000 340 осіб.
Водночас мирні переговори між Україною та Росією залишаються замороженими. Сторони не ведуть офіційного діалогу, а ключові розбіжності — зокрема щодо територій, суверенітету та безпеки — залишаються нездоланними. Україна наполягає на відновленні територіальної цілісності, тоді як Росія не демонструє готовності до компромісів.