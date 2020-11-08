За даними провідних американських ЗМІ, Байден отримав 273 голоси вибірників і переміг Трампа.

Президент США Дональд Трамп не визнає свою поразку на виборах і заявляє про фалсифікації. За його словами, він отримав достатньо голосів для перемоги.

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"Спостерігачів не допускали в кімнати підрахунки голосів. Я переміг на виборах, отримавши 71 мільйон голосів. Погані речі сталися, коли наших спостерігачів не допустили до моніторингу. Такого ніколи не траплялося раніше. Мільйони поштових бюлетенів були відправлені людям, які ніколи про них не просили», - написав Трамп у своєму Twitter.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров