Президент України виявився затиснутим між двома великими державами.

Зустріч, яка мала зміцнити хитку довіру між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, перетворилася на надзвичайну перепалку в Овальному кабінеті перед світовими ЗМІ.

Як пише Financial Times, зустріч у Білому домі почалася настільки погано, наскільки це взагалі можливо. Замість того щоб найбільша наддержава була його другом, Зеленський тепер опинився затиснутим між Трампом і Путіним, які, схоже, більше згодні один з одним, аніж із ним.

Видання зазначило, що стосунки між Зеленським і Трампом загострювалися останнім часом, але тепер стало зрозуміло, що США кинули Україну.

Відео дня

Команда Зеленського припустилася кількох помилок у розрахунках. Одна з них полягала в тому, щоб запропонувати США угоду про видобуток корисних копалин у межах ширшого "плану перемоги". Друга - в тому, щоб надати занадто великого значення передвиборчому гаслу Трампа "мир через силу".

Українська влада недооцінила нещадність Трампа, який намагався витягти якомога більше з угоди щодо копалин, даючи натомість так мало того, що хотіла Україна.

Твердження Трампа про те, що присутність американців, які видобувають корисні копалини в Україні, запобіжить подальшій російській агресії, не заслуговує на довіру. У лютому 2022 року в Україні працювало безліч американців і американських компаній.

"Зеленський на власному гіркому досвіді дізнався про мислення і мотиви Трампа 2.0. Перший урок полягає в тому, що для нього "мир" означає відсутність бойових дій. Він, мабуть, зацікавлений у припиненні вогню, яке прибере з екранів американських телевізорів картини кровопролиття і позбавить США необхідності витрачатися на дорогу військову підтримку. Але його менше хвилює пошук довгострокового рішення, яке запобіжить поверненню війни", - написало видання.

По-друге, Трампом рухає прагнення до економічної вигоди. На його підхід також сильно впливають особисті почуття. Він явно затаїв образу на Зеленського після того, як спроба Трампа 2019 року змусити лідера України почати розслідування щодо Хантера Байдена в Україні в обмін на допомогу США призвела до першого імпічменту Трампа.

При цьому він зберігає незрозуміле захоплення російським диктатором Путіним, чиї наративи про війну в Україні значною мірою перейняв Трамп.

Видання зазначило, що Зеленському бракує дипломатичного таланту Еммануеля Макрона і Кіра Стармера, яким вдалося налагодити деякі стосунки з Трампом під час успішних візитів цього тижня. Але Зеленський також, схоже, потрапив у засідку Білого дому, яка в підсумку принизила його.

"Через три роки після вторгнення Росії в Україну його боротьба за збереження суверенітету країни вступила в найнебезпечнішу фазу", - констатувало видання.

Зустріч Зеленського і Трампа

Учора ввечері в Білому домі відбулася зустріч Зеленського і Трампа, яка закінчилася скандалом, який могли спостерігати всі в прямому ефірі. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той не має наміру закінчувати війну. А віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Зеленського в невдячності.

Вас також можуть зацікавити новини: