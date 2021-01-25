Президент США Джо Байден скасував заборону на службу трансгендерів в збройних силах, яку раніше ввів Дональд Трамп.
Читайте такожБайден має намір призначити трансгендера помічником міністра охорони здоров'яПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Про це рішення оголосили перед урочистою присягою міністра оборони Ллойда Остіна.
"Я справді вірю ... що якщо ви в стані, і ви кваліфіковані для проходження служби, і ви можете підтримувати стандарти, вам слід дозволити проходити службу", - зазначив Остін.
У 2017 році трансгендери отримали право служити в Збройних силах США за указом колишнього президента Барака Обами. У 2017 році Трамп скасував цей дозвіл.
Позиція Ллойда Остіна стосовно України
- 19 січня на слуханнях комітету Сенату США зі збройних сил Остін заявив, що підтримує надання Україні летального озброєння. За його словами, це має залишатися пріоритетом для США.
- Остін сказав, що має намір активно оцінювати оборонні потреби України і в разі необхідності робити відповідні зміни для надання допомоги ЗСУ.
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