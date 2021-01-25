Про це рішення оголосили перед урочистою присягою міністра оборони Ллойда Остіна.

Президент США Джо Байден скасував заборону на службу трансгендерів в збройних силах, яку раніше ввів Дональд Трамп.

Читайте такожБайден має намір призначити трансгендера помічником міністра охорони здоров'яПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Про це рішення оголосили перед урочистою присягою міністра оборони Ллойда Остіна.

"Я справді вірю ... що якщо ви в стані, і ви кваліфіковані для проходження служби, і ви можете підтримувати стандарти, вам слід дозволити проходити службу", - зазначив Остін.

У 2017 році трансгендери отримали право служити в Збройних силах США за указом колишнього президента Барака Обами. У 2017 році Трамп скасував цей дозвіл.

Позиція Ллойда Остіна стосовно України

19 січня на слуханнях комітету Сенату США зі збройних сил Остін заявив, що підтримує надання Україні летального озброєння. За його словами, це має залишатися пріоритетом для США.

Остін сказав, що має намір активно оцінювати оборонні потреби України і в разі необхідності робити відповідні зміни для надання допомоги ЗСУ.

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Автор: УНІАН