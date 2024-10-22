Це сталося після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки таких дій.

Туреччина таємно заборонила експорт до американських товарів військового призначення. Сталося це після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю, пише Financial Times.

За словами трьох джерел видання, безпосередньо обізнаних з цим питанням, протягом останніх тижнів Туреччина скоригувала свою митну систему таким чином, щоб заблокувати експорт понад чотирьох десятків категорій товарів американського походження до Росії. Ці товари Вашингтон і його західні союзники вважають життєво важливими для війни РФ в Україні.

Один зі співрозмовників пояснив, що електронна митна система Туреччини більше не дозволяє експортерам відправляти партії так званих "товарів для поля бою" до Росії. Заблоковані для експорту і аналогічні товари з ЄС.

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Публічно про обмеження, які стосуються цивільних товарів, таких як мікросхеми і системи дистанційного керування, які, як стверджують західні союзники, використовуються в озброєнні, не було оголошено публічно через "політичну делікатність" цього питання, стверджує одне з джерел.

Зазначається, що міністерство торгівлі Туреччини і Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна, не відповіли на запити про коментарі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган позиціонує себе як потенційний миротворець у війні в Україні, зберігаючи при цьому теплі стосунки з Путіним. Однак останні таємні заборони на експорт військової продукції до Росії стали свідченням того, що Анкара відходить від ролі "рятівного кола від західних санкцій", яку вона взяла на себе на початку війни.

Заборонені товари входять до списку 50 "пріоритетних" товарів західного виробництва, які США, Велика Британія, ЄС і Японія визначили як ключові для російського імпорту для своєї військової промисловості, пише видання:

"Серед них – сучасна електроніка, яку регулярно знаходять у ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, наприклад, процесори і карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва озброєнь".

Окрім торговельних обмежень, турецькі банки раніше різко скоротили свою роботу з російськими контрагентами. Це сталося після того, як Вашингтон видав указ, що загрожує санкціями кредиторам, які обслуговують транзакції для військової машини Путіна.

Наголошується, що турецький експорт товарів військового призначення різко зріс після повномасштабного вторгнення РФ в України. Його обсяги зросли з приблизно $3 млн на місяць на початку війни до піку близько $38 млн у грудні 2022 року, про що свідчить офіційна статистика турецького уряду.

"Вважається, що нещодавнє падіння обсягів прямої торгівлі частково пов'язане зі зміщенням експорту деяких товарів, необхідних для ведення бойових дій, з Туреччини до посередників, таких як Казахстан і Азербайджан, а потім до Росії. Нові турецькі торговельні обмеження не впливають на експорт до цих країн", – звертають увагу автори матеріалу.

Помічник міністра торгівлі США Меттью Аксельрод, який очолює зусилля США, спрямовані на те, щоб чутливі технології не потрапили до рук супротивників Америки, раніше попереджав, що Туреччина зіткнеться з "наслідками", якщо не зробить кроків до припинення співпраці з Росією у сфері товарів військового призначення:

"Ми віримо, що турецький уряд почув і зрозумів нашу стурбованість. Ми оптимістично налаштовані на посилення співпраці в майбутньому".

Західні компоненти в російському озброєнні

Le Monde у липні писало, що російська група "Промтех", у якої є клієнти у військово-промисловому комплексі, продовжує закуповувати продукцію в Європі, попри міжнародні санкції. Продукція потрапляла до РФ, зокрема, через турецьку компанію Enütek Makina.

Видання зазначало, що загалом компанія з початку 2023 року експортувала в Росію обладнання на суму понад 7 мільйонів євро. Здебільшого, товари були призначені саме для групи "Промтех". Можливо, деякі поставки порушили санкції Європи і США проти Росії та принесли користь збройним силам РФ.

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