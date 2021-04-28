Згідно з угодою, постачання препарату розпочнеться вже у травні.

Турецька влада 28 квітня уклала угоду про закупівлю 50 мільйонів доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це пише видання Hurriyet Daily News.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що перші поставки прибудуть в травні. Він пояснив це рішення тим, Туреччина намагається прискорити процес вакцинації.

"Ми знаходимося на останній стадії видачі дозволу на використання вакцини "Спутник V" в надзвичайних ситуаціях і уклали угоду на її закупівлю. Туреччина підписала угоду на отримання 50 мільйонів доз протягом шести місяців", - повідомив міністр.

Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо

Росія зареєструвала вакцину від COVID-19 "Спутник V" у серпні 2020 року перед проведенням останньої фази клінічних випробувань, що викликало стурбованість у медичної спільноти щодо ефективності та безпеки російської вакцини.

Російська вакцина ще не отримала схвалення Європейського агентства лікарських засобів, проте це не завадило національним регуляторам ряду країн ЄС дозволити застосування російської вакцини. У їх числі Угорщина та Словаччина.

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Автор: Олег Давигора