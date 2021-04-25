Анкара не визнала і рішуче засудила заяву президента США Джо Байдена щодо геноциду вірмен 1915 року.
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Як повідомляє "Анадолу", про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, поширеній у відповідь на заяву президента США. Байден у своїй заяві назвав події в Османській імперії 1915 року геноцидом.
У турецькій заяві йдеться, що висловлювання глави Білого дому "не мають під собою жодних наукових і законних підстав і далекі від історичних реалій".
"Жодна з умов, які згідно з міжнародним правом могли б стати підставою для використання терміна "геноцид" в контексті подій 1915 року не мала місця бути. Ставлення до подій 1915 року не може і не має змінюватися в залежності від внутрішньополітичних процесів і настроїв політиків. Подібна позиція може призвести лише до грубого спотворення історії", - йдеться в повідомленні МЗС Туреччини.
Турецька сторона нагадала про рішення ЄСПЛ, згідно з яким тема подій 1915 року відкрита для обговорень.
"Президент США не має ані правових, ані моральних повноважень виносити рішення з історичних питань. Заява Джо Байдена не має жодної значущості", - йдеться в заяві.
"Анкара ніколи не уникала оцінок своєї історії. Однак ані США, ані будь-яка інша країна, не мають права повчати Туреччину з даного питання. Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу у кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки щодо забезпечення миру в регіоні», - заявили в турецькому МЗС.
Заява Байдена щодо геноциду вірмен
- Президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.
- Про це йдеться в заяві Байдена до Дня пам'яті жертв геноциду вірмен 24 квітня.
- Він став першим президентом США, який використовував цей термін в ході виступу в День пам'яті жертв геноциду вірмен.
Геноцид вірмен в Османській імперії
- Геноцидом вірмен називають масову депортацію і винищення вірменського населення на територіях, підконтрольних Османській імперії. За різними даними, з 1915 по 1923 рік було вбито близько 1,5 млн вірмен.
- Факт геноциду вірменського народу визнали 23 держави, а також Європарламент. У Туреччині заперечують геноцид.
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