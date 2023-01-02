Під час випробувань система вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

Туреччина успішно завершила випробування власного висотного зенітно-ракетного комплексу великої дальності Siper.

Про це йдеться у заяві голови Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїла Деміра у Twitter. За словами Деміра, їх система під час випробувань вразила ціль на відстані понад 100 кілометрів.

"Новорічний подарунок турецькій нації: місцева турецька ракета протиповітряної оборони далекого радіусу дії Siper успішно пройшла випробувальний вогонь і вразила ціль", - заявив голова адміністрації оборонної промисловості.

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Уряд Туреччини планує вже в 2023 році поставляти власну ППО до збройних сил країни.

Згідно з планами Туреччини, до 2026 року SIPER має становити основу національної ППО.

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