Фінансування може бути направлене на протидію російській агресії.

Державний департамент США запросив у Конгресу 255 мільйонів доларів на 2022 рік для допомоги Україні, в тому числі на протидію російській агресії.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Там вказується, що допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії.

"Зазначене фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - сказано у повідомленні.

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Крім цього, гроші підуть на поліпшення системи охорони здоров'я України.

"Програми також будуть підтримувати зусилля по досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, в тому числі через водопостачання та інфраструктури, зміцнення участі громад, управління та економічної стійкості", - йдеться в повідомленні.

Також частина коштів має сприяти "поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".

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Автор: Олег Давигора