Чемп жив у родині Байденів 13 років, у них залишився ще один пес - вівчарка Мейджор, а також кішка.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл повідомили про смерть їхнього домашнього улюбленця - німецької вівчарки на ім'я Чемп.

Про це йдеться в заяві президента і першої леді, опублікованій на сайті Білого дому, передає НВ.

"З важким серцем ми повідомляємо вам сьогодні, що наша дорога німецька вівчарка Чемп мирно пішла з життя у себе вдома… Ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і будемо сумувати за ним завжди", - сказано в повідомленні.

Чемп жив у сім'ї Байденів 13 років, у них залишився ще один пес - вівчарка Мейджор, а також кішка.

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Собаки Байдена: що відомо

Собаки Байдена разом із ним переїхали в Білий дім після його інавгурації.

Улюбленець президента США Джо Байдена на прізвисько Мейджор став першим псом з притулку, який жив у Білому домі.

Раніше стало відомо, що дві німецькі вівчарки, що належать президенту США Джо Байдену і першій леді Джилл Байден, були повернуті в будинок сім'ї Байденів у Делавері після агресивної поведінки в Білому домі.

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Автор: Олександр Топчій