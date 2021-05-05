Байден і Путін можуть зустрітись у цьому році / фото Official White House Photo

У Білому домі не знають, коли точно відбудеться зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі, пише НВ.

В адміністрації Байдена пообіцяли повідомити подробиці майбутньої зустрічі, як тільки про них стане відомо.

Псакі уточнила, що поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, то очікувати чіткої інформації щодо порядку саміту не варто.

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Автор: Олег Давигора