У Білому домі не знають, коли точно відбудеться зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі, пише НВ.

В адміністрації Байдена пообіцяли повідомити подробиці майбутньої зустрічі, як тільки про них стане відомо.

Псакі уточнила, що поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, то очікувати чіткої інформації щодо порядку саміту не варто.

Зустріч Путіна і Байдена: що кажуть

Путін і Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував президенту Путіну провести особисту зустріч цього літа. Така зустріч може відбутися в одній з європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.

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Автор: Олег Давигора