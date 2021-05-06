Дійство організували, зокрема, для учнів місцевої гімназії.

У Білорусі на місці спаленого нацистами села Шуневка у Вітебській області, де тепер створено меморіал, провели "театралізовану історичну реконструкцію" спалення жителів села.

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Загалом у Докшицькому районі загинули понад 20 тис. людей і були спалені 97 сіл - зокрема, три села (Шуневка, Азарці та Золотухи) - разом з населенням.

У ролику реконструкції, опублікованому Telegram-каналом Luxta, видно, як під крики, німецьку мову і звуки стрілянини люди у формі поліцаїв ведуть жінок до меморіалу - на "страту".

Потім до учасниць вибігають інші люди з червоними стрічками й бігають навколо, імітуючи полум'я. При цьому аудіо, що звучить на тлі, схоже на фрагмент з фільму.

У програмі заходів, опублікованій на сайті обласної газети "Витебские вести", йдеться, що реконструкція називалася "Пам'ятайте, люди" і була організована "для учнів гімназії міста Полоцька та організацій Докшицького району".

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Автор: Катерина Комолова