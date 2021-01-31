За петицію проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським підписалося вже понад 50 тисяч осіб.

Жителі Білорусі проводять локальні акції протесту, зокрема – проти визнання Національного біло-червоно-білого прапора екстремістським.

Читайте такожЛукашенко обізвав Навального " німецьким протестуном"Про це повідомляє TUT.by.

Так, жителі Жлобина Гомельської області вийшли на акцію солідарності і розгорнули довгий біло-червоно-білий прапор. Жителі Курасівщини в Мінську вийшли на марш з біло-червоно-білими прапорами.

Також повідомляється, що за петицію проти визнання біло-червоно-білого прапора екстремістським підписалося вже понад 50 тисяч осіб.

При цьому в Мінську, хоча політичні акції сьогодні там не проходять, спецслужби продовжують проводити затримання. Вдень у неділю на проспекті Незалежності затримали кількох осіб.

"На проспекті Незалежності затримують. Взагалі незрозуміло, чому. При нас з припаркованого бусика вивантажилися кілька в масках і затримали двох хлопців. Вони просто йшли повз. Правда, один з силовиків показав посвідчення", - цитує видання одного з очевидців.

"Біля Центрального універсаму і McDonalds на Жовтневій рандомно затримують. Люди без символіки, просто йшли", - зазначає інший очевидець.

Крім того, вдень у неділю в Мінську була затримана журналістка зі Швейцарії Люціа Чирку. За словами правозахисниці Анісії Козлюк, вона разом з чоловіком і журналісткою йшли в кафе. Формальною підставою для затримання стала "участь у протестах". Затримували їх бійці ОМОНу і люди в цивільному.

Що цьому передувало

29 січня стало відомо, що Генпрокуратура Білорусі збирається визнати біло-червоно-білий прапор екстремістським.

За словами її офіційної представниці Анжеліки Курчак, готується пакет документів про визнання екстремістськими біло-червоно-білого прапора та іншої символіки.

Довідка УНІАН

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Дмитро Шварц