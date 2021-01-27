У Бразилії автобус з туристами зірвався у прірву
У Бразилії автобус з людьми зірвався у прірву, щонайменше 19 людей загинули.
Читайте такожУ Камеруні автобус врізався у вантажівку, загинули 60 осібПро це йдеться у сюжеті ТСН.
В автобусі було понад пів сотні пасажирів. Від нього залишилися суцільний покручений метал.
На місці працюють рятувальники, врятованих на гелікоптерах доставляють у найближчі шпиталі.
За даними поліції, усі пасажири – туристи, що прямували на морський курорт.
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