Від автобусу залишилися суцільний покручений метал.

У Бразилії автобус з людьми зірвався у прірву, щонайменше 19 людей загинули.

Читайте такожУ Камеруні автобус врізався у вантажівку, загинули 60 осібПро це йдеться у сюжеті ТСН.

В автобусі було понад пів сотні пасажирів. Від нього залишилися суцільний покручений метал.

На місці працюють рятувальники, врятованих на гелікоптерах доставляють у найближчі шпиталі.

За даними поліції, усі пасажири – туристи, що прямували на морський курорт.

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Автор: УНІАН