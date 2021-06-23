У центральному штаті Бразилії в 100 кілометрах від столиці розгорнули безпрецедентне полювання на серійного вбивцю.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Повідомляється, що люди в паніці залишають будинки: бояться, що він вибере саме їхню сім'ю, щоб взяти у заручники, як уже траплялося.
Спіймати небезпечного злочинця не можуть вже тиждень.
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«Ми спати вже котрий день нормально не можемо. Тут було надзвичайно тихо. Ми не закривали двері, тому що ніколи не боялися», – розповів один з місцевих жителів.
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