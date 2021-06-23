Кілька сотень поліцейських з собаками та вертольотами прочісують ліси й села.

У центральному штаті Бразилії в 100 кілометрах від столиці розгорнули безпрецедентне полювання на серійного вбивцю.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що люди в паніці залишають будинки: бояться, що він вибере саме їхню сім'ю, щоб взяти у заручники, як уже траплялося.

Спіймати небезпечного злочинця не можуть вже тиждень.

Читайте такожІспанця засудили до 15 років за вбивство та поїдання плоті своєї матеріКілька сотень поліцейських з собаками та вертольотами прочісують навколишні ліси й села у пошуках людини, яка вбила чотирьох, поранила трьох, захопила принаймні десять чоловік у заручники, спалила кілька машин та будинків.

«Ми спати вже котрий день нормально не можемо. Тут було надзвичайно тихо. Ми не закривали двері, тому що ніколи не боялися», – розповів один з місцевих жителів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц