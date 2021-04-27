Влада Бразилії заборонила ввезення в країну російської вакцини від COVID-19 / фото REUTERS
Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) заборонило ввезення в країну російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".
Про це повідомляє Reuters.
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У технічному підрозділі фармрегулятора Anvisa повідомили, що наразі про вакцину мало інформації, що говорить про "невід'ємні ризики".
Рада директорів Anvisa одноголосно проголосувала проти імпорту вакцини.
Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо
- Росія зареєструвала вакцину від COVID-19 "Спутник V" у серпні 2020 року перед проведенням останньої фази клінічних випробувань, що викликало стурбованість у медичної спільноти щодо ефективності та безпеки російської вакцини.
- Російська вакцина ще не отримала схвалення Європейського агентства лікарських засобів, проте це не завадило національним регуляторам ряду країн ЄС дозволити застосування російської вакцини. У їх числі Угорщина та Словаччина.
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