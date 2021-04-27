У Бразилії заборонили ввозити російський "Спутник V"

У технічному підрозділі фармрегулятора повідомили, що наразі про вакцину мало інформації, що говорить про "невід'ємні ризики".

Національне агентство з санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) заборонило ввезення в країну російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V". Про це повідомляє Reuters. Читайте такожГлава МВС Чехії відмовився від візиту до РФ задля переговорів про "Спутник V" У технічному підрозділі фармрегулятора Anvisa повідомили, що наразі про вакцину мало інформації, що говорить про "невід'ємні ризики". Рада директорів Anvisa одноголосно проголосувала проти імпорту вакцини. Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо Росія зареєструвала вакцину від COVID-19 "Спутник V" у серпні 2020 року перед проведенням останньої фази клінічних випробувань, що викликало стурбованість у медичної спільноти щодо ефективності та безпеки російської вакцини.

Російська вакцина ще не отримала схвалення Європейського агентства лікарських засобів, проте це не завадило національним регуляторам ряду країн ЄС дозволити застосування російської вакцини. У їх числі Угорщина та Словаччина. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Вікторія Гордієнко

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