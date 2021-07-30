Стівен Букет вбив дев'ять котів у Брайтоні та околицях у період з жовтня 2018 по червень 2019 року.

У Британії серійного вбивцю котів Стівена Букета засудили до п'яти років і трьох місяців ув'язнення.

Про це повідомляє BBC.

Колишній охоронець вбив як мінімум дев'ять кішок в Брайтоні і околицях в період з жовтня 2018 по червень 2019 року, ще сім тварин він поранив ножем.

Прорив у справі "вбивці кішок в Брайтоні" стався в травні 2019 року, коли в парку невідомий підрізав дев'ятимісячного кота Хендрікса. Коли поранений кіт прийшов додому, його господарі пішли кривавим слідом і помітили камеру відеоспостереження, встановлену сусідом.

Камера зафіксувала Стівена Букета, який зупинився, щоб погладити кота, перш ніж вийняти щось з рюкзака.

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Хендрікс пішов з місця події, але згодом помер від отриманих травм.

54-річний Стівен Букет заперечував 16 пунктів кримінального злочину і володіння ножем, але в підсумку був визнаний винним.

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Автор: Денис Прядко