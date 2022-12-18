"Бавовна" в Бєлгороді / фото із соцмереж

У неділю, 18 грудня, в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. РосЗМІ одразу почали писати про те, що над містом працює система ППО.

За інформацією низки російських телеграм-каналів, ППО нібито збила ракети, а уламки впали в житловому кварталі. У запуску ракет традиційно звинувачують ЗСУ. Але РФ сама запускає застарілі ракети по Україні, які дедалі частіше приземляються на російській території.

Також, за непідтвердженими даними, є пошкодження на землі. Місцеве інтернет-видання "Фонарь" пише, що в центрі Бєлгорода дим:

Відео дня

"У Бєлгороді голосно. Люди нарахували близько десяти гучних розривів і повідомляють про дим у центрі міста".

Телеграм-канал Baza повідомляє, що в деяких будинках повибивало скло. Пропагандисти Readovka стверджують, що жителі Бєлгорода чули близько 12 вибухів. Вони ж заявляють про уламок, який впав у місті. 

Також жителі Бєлгорода публікують у мережі перші фото і відео з уламками боєприпасу і наслідками їхнього падіння.

Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022
Фото Бєлгород 18 грудня 2022

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що над містом спрацювала російська система ППО. Він заявив про чотирьох постраждалих.

Жителі Бєлгорода отримують смс-розсилку про обстріл:

Також "прилетіло" по птахофабриці "Ясні Зорі" в однойменному селі Бєлгородського району. Там один загиблий та один постраждалий.

"Хлопки" у Бєлгороді та області

Бєлгород розташований біля кордону з Україною. Саме з Бєлгородської області окупанти запускають ракети по Харкову та області.

У регіоні періодично лунають вибухи, починаючи з літа. Так, наприкінці серпня "спекотною погодою" пояснила влада Бєлгородської області Росії загоряння складу з боєприпасами.

11 жовтня у місті Шебекіно був "приліт", спалахнула підстанція, і частина жителів залишилася без електрики та води. В'ячеслав Гладков звинуватив в обстрілі підстанції армію України.

13 жовтня у Бєлгороді ракета, яку запускали бомбардувати Харків, вдарила по житловому будинку росіян.

16 жовтня у прикордонному російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Нібито "прилетіло" у районі аеропорту.

19 жовтня пропагандисти повідомляли, що у російському місті Бєлгород снаряд влучив в об'єкт інфраструктури, внаслідок "прильоту" є руйнування.

6 листопада у Грайворонському районі Бєлгородської області пролунала серія потужних вибухів. У місцевих пабліках з'явилися відео від очевидців, де видно стовпи чорного диму.

Вас також можуть зацікавити новини: