Пропагандисти стверджують, що один з осколків збитої ракети впав у житловому кварталі Бєлгорода.

У неділю, 18 грудня, в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. РосЗМІ одразу почали писати про те, що над містом працює система ППО.

За інформацією низки російських телеграм-каналів, ППО нібито збила ракети, а уламки впали в житловому кварталі. У запуску ракет традиційно звинувачують ЗСУ. Але РФ сама запускає застарілі ракети по Україні, які дедалі частіше приземляються на російській території.

Також, за непідтвердженими даними, є пошкодження на землі. Місцеве інтернет-видання "Фонарь" пише, що в центрі Бєлгорода дим:

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"У Бєлгороді голосно. Люди нарахували близько десяти гучних розривів і повідомляють про дим у центрі міста".

Телеграм-канал Baza повідомляє, що в деяких будинках повибивало скло. Пропагандисти Readovka стверджують, що жителі Бєлгорода чули близько 12 вибухів. Вони ж заявляють про уламок, який впав у місті.

Також жителі Бєлгорода публікують у мережі перші фото і відео з уламками боєприпасу і наслідками їхнього падіння.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що над містом спрацювала російська система ППО. Він заявив про чотирьох постраждалих.

Жителі Бєлгорода отримують смс-розсилку про обстріл:

Також "прилетіло" по птахофабриці "Ясні Зорі" в однойменному селі Бєлгородського району. Там один загиблий та один постраждалий.

"Хлопки" у Бєлгороді та області

Бєлгород розташований біля кордону з Україною. Саме з Бєлгородської області окупанти запускають ракети по Харкову та області.

У регіоні періодично лунають вибухи, починаючи з літа. Так, наприкінці серпня "спекотною погодою" пояснила влада Бєлгородської області Росії загоряння складу з боєприпасами.

11 жовтня у місті Шебекіно був "приліт", спалахнула підстанція, і частина жителів залишилася без електрики та води. В'ячеслав Гладков звинуватив в обстрілі підстанції армію України.

13 жовтня у Бєлгороді ракета, яку запускали бомбардувати Харків, вдарила по житловому будинку росіян.

16 жовтня у прикордонному російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. Нібито "прилетіло" у районі аеропорту.

19 жовтня пропагандисти повідомляли, що у російському місті Бєлгород снаряд влучив в об'єкт інфраструктури, внаслідок "прильоту" є руйнування.

6 листопада у Грайворонському районі Бєлгородської області пролунала серія потужних вибухів. У місцевих пабліках з'явилися відео від очевидців, де видно стовпи чорного диму.

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