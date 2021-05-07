Страва дешевша, ніж у місцевих ресторанах, і готується швидше.

У центрі Рима встановили піца-автомат.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Читайте такожПіца з ананасами: як готувати апетитну екзотичну стравуГотову страву можна отримати за три хвилини, натиснувши лише кілька кнопок. Свіжоспечена піца подається у звичному картонному пакуванні.

Автомат пропонує кілька видів піци на вибір: "Маргариту", "Чотири сири", гостру або з шинкою. Окрім того, можна додатково взяти напій - колу, сік або воду.

Замовлення коштуватиме близько 5 євро. Автори ідеї сподіваються на успіх, адже в сусідніх ресторанах за такі гроші вдасться придбати хіба що шматочок піци. Проте перехожі не поспішають користуватися автоматом: дехто каже, що головний інгредієнт піци - це любов, з якою страву готують кухарі.

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Автор: Катерина Комолова