Номерний знак АА9 пішов з молотка за рекордні більш ніж 10 мільйонів доларів.

В Об'єднаних Арабських Еміратах автомобільний номер продали за рекордні більш ніж 10 млн дол.

Аукціон "Найблагородніші номери" відбувся в суботу, 1 травня, повідомляє Khaleej Times. На ньому виставлялися особливі автомобільні та мобільні номери.

Читайте такожВ ОАЕ з молотка пішла найдорожча цар-рибаСеред іншого учасники отримали можливість придбати престижний однозначний автомобільний номер AA9 і три двозначних - U31, T38 і E51.

АА9 пішов з молотка за рекордну суму - 38 млн дирхамів (близько 10,3 млн дол.) і став найдорожчим автомобільним номером у світі.

Також на торги були виставлені п'ять ексклюзивних мобільних номерів компанії Etisalat: 056999999, 0569999993, 0549999993, 0565555556 і 0545555558.

Повідомляється, що в аукціоні взяли участь кілька філантропів, видатних діячів і бізнесменів.

Усі отримані з аукціону кошти підуть на благодійність: за ці гроші в рамках кампанії "100 мільйонів обідів" зберуть продовольчі посилки для бідних у 30 країнах світу на честь священного місяця Рамадану.

Раніше, 24 квітня, на міжнародному благодійному аукціоні творів мистецтва в Дубаї на підтримку цієї ж кампанії вже зібрали понад 37,54 млн дирхамів (близько 10,2 млн дол.). З молотка пішли рідкісні твори мистецтва і шедеври всесвітньо відомих художників, зокрема, Пабло Пікассо, Анрі Матісса, Сальвадор Далі та Хуана Міро. На аукціоні були продані й малюнки покійного президента ПАР Нельсона Мандели.

Хоча благодійна кампанія "100 мільйонів обідів" досягла своєї мети, зібравши 100 млн дирхамів (близько 27,2 млн дол.) від 185 тис. донорів лише за 10 днів, благодійна місія триває.

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Переклад: Катерина Комолова