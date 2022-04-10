У Франції в неділю, 10 квітня, проходять вибори президента.
Як повідомляє Deutsche Welle, правом голосу володіють близько 49 млн французів.
Згідно з опитуваннями, лідирують у президентських перегонах чинний глава держави Емманюель Макрон і представниця правопопулістської партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка тимчасово відмовилася від керівництва цією політичною силою.
У 2017-му вони вийшли у другий тур виборів, за підсумками якого Ле Пен майже вдвічі поступилася Макрону.
Також серед конкурентів - екс-публіцист праворадикального спрямування, голова руху "Реконкіста" Ерік Земмур, кандидат від правоцентристської партії "Республіканці" Валері Пекресс, лідер Лівої партії "Непокорна Франція" Жан-Люк Меланшон, представник Партії "Європа - Екологія - Зелені" Яннік Жадо, а також мер Парижа Анн Ідальго від Французької соціалістичної партії.
Президента Франції обирають загальним прямим голосуванням на 5 років.
Якщо жоден з кандидатів не набирає в першому турі абсолютної більшості, то між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів, проводиться другий тур.
Пост глави держави не можна займати більше двох термінів поспіль.