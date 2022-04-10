Лідирують у президентських перегонах Емманюель Макрон і Марін Ле Пен.

У Франції в неділю, 10 квітня, проходять вибори президента.

Як повідомляє Deutsche Welle, правом голосу володіють близько 49 млн французів.

Згідно з опитуваннями, лідирують у президентських перегонах чинний глава держави Емманюель Макрон і представниця правопопулістської партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка тимчасово відмовилася від керівництва цією політичною силою.

У 2017-му вони вийшли у другий тур виборів, за підсумками якого Ле Пен майже вдвічі поступилася Макрону.

Також серед конкурентів - екс-публіцист праворадикального спрямування, голова руху "Реконкіста" Ерік Земмур, кандидат від правоцентристської партії "Республіканці" Валері Пекресс, лідер Лівої партії "Непокорна Франція" Жан-Люк Меланшон, представник Партії "Європа - Екологія - Зелені" Яннік Жадо, а також мер Парижа Анн Ідальго від Французької соціалістичної партії.

Президента Франції обирають загальним прямим голосуванням на 5 років.

Якщо жоден з кандидатів не набирає в першому турі абсолютної більшості, то між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів, проводиться другий тур.

Пост глави держави не можна займати більше двох термінів поспіль.

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