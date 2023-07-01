Відзначається, що в регіоні Іль-де-Франс ситуація дещо заспокоїлася, однак при цьому заворушення поширилися по всій країні, в тому числі в таких містах, як Марсель, Ліон, Тулуза, Страсбург і Лілль.

У Франції четвертий день поспіль тривають протести у зв'язку з вбивством 17-річного підлітка, застреленого поліцейським у передмісті Парижа 27 червня.

Як повідомляє BFMTV з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни, за ніч затримано не менше 994 осіб, в порівнянні з 875 в попередній день.

За останніми даними МВС, постраждали 79 співробітників міліції. Нападу також зазнали 31 поліцейський відділок, 16 муніципальних поліцейських дільниць і 11 казарм жандармерії. Також наголошується, що були розгромлені 492 будівлі, 2000 автомобілів спалені, розграбовані десятки магазинів.

Протягом дня міністр внутрішніх справ оголосив про мобілізацію 45 тисяч поліцейських і жандармів, щоб уникнути четвертої ночі поспіль заворушень.

У Парижі і його передмістях затримали не менше 470 осіб, але наголошується, що ситуація в регіоні Іль-де-Франс заспокоїлася і рівень насильства зменшився.

При цьому заворушення поширилися по всій країні, в тому числі в таких містах, як Марсель, Ліон, Тулуза, Страсбург і Лілль. Так, у Марселі поліція повідомила про щонайменше 95 арештів серед невеликих груп. Також увечері в місті був розграбований склад зброї, повідомляє BFMTV з посиланням на джерела. Те саме джерело додало, що було вкрадено кілька мисливських рушниць.

Також в Ліоні був підпалений трамвай, а в депо в Обервільє на півночі Парижа розгромлені 12 автобусів.

Оновлено 13.40. Як повідомив BFMTV, дані про кількість арештів у Франції було переглянуто у бік збільшення. Так, за останньою інформацією, за ніч із п'ятниці на суботу було заарештовано 1311 осіб, у тому числі 406 у Парижі та прилеглих передмістях.

У поліцейській зоні було заарештовано 752 особи, у зоні жандармерії - 153 особи.

Протести у Франції - що відомо

Заворушення у Франції почалися у вівторок, після вбивства 17-річного підлітка Наеля, якого застрелив поліцейський в передмісті Парижа Нанті.

Повідомлялося, що правоохоронці зупинили його за порушення кількох правил дорожнього руху. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, що один з поліцейських відразу направив зброю на водія через вікно і вистрілив з близької відстані, коли підліток, очевидно, продовжував їхати

Президент Франції Еммануель Макрон був змушений достроково покинути саміт Європейського Союзу в Брюсселі, щоб взяти участь у кризовому засіданні Кабінету Міністрів.

Макрон також попросив соціальні мережі видалити "найбільш делікатні" кадри заворушень і розкрити особистості користувачів, що розпалюють насильство.

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