Дівчину на реанімобілі доставили в клініку Тбілісі з Ахалциха / скріншот з відео

У Грузії померла 27-річна медсестра Мегі Бакрадзе з міста Ахалцих, яка напередодні потрапила до реанімації після вакцинації від коронавірусу.

Читайте також"Переваги перевищують ризики": у бюро ВООЗ в Україні зробили заяву щодо вакцини AstraZenecaПро це пише «Грузія онлайн» з посиланням на сюжет телеканалу «Мтавари».

Зазначається, що дівчина отримала дозу вакцини AstraZeneca. Через півгодини у неї, імовірно, розвинувся анафілактичний шок. Її на реанімобілі доставили до клініки в  Тбілісі.

На жаль, передбачене протоколом лікування не принесло позитивних результатів. Пацієнтка залишалася у критичному стані, кілька разів лікарям доводилося відновлювати роботу серця.

Повідомляється, що Агентство з регулювання МОЗ Грузії почало розслідування інциденту.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

  • Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
  • Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія, Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
  • У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
  • В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Автор: Катерина Шварц