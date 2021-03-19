У Грузії померла 27-річна медсестра Мегі Бакрадзе з міста Ахалцих, яка напередодні потрапила до реанімації після вакцинації від коронавірусу.
Читайте також"Переваги перевищують ризики": у бюро ВООЗ в Україні зробили заяву щодо вакцини AstraZenecaПро це пише «Грузія онлайн» з посиланням на сюжет телеканалу «Мтавари».
Зазначається, що дівчина отримала дозу вакцини AstraZeneca. Через півгодини у неї, імовірно, розвинувся анафілактичний шок. Її на реанімобілі доставили до клініки в Тбілісі.
На жаль, передбачене протоколом лікування не принесло позитивних результатів. Пацієнтка залишалася у критичному стані, кілька разів лікарям доводилося відновлювати роботу серця.
Повідомляється, що Агентство з регулювання МОЗ Грузії почало розслідування інциденту.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія, Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
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