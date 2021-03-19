Агентство з регулювання МОЗ Грузії почало розслідування інциденту.

У Грузії померла 27-річна медсестра Мегі Бакрадзе з міста Ахалцих, яка напередодні потрапила до реанімації після вакцинації від коронавірусу.

Читайте також"Переваги перевищують ризики": у бюро ВООЗ в Україні зробили заяву щодо вакцини AstraZenecaПро це пише «Грузія онлайн» з посиланням на сюжет телеканалу «Мтавари».

Зазначається, що дівчина отримала дозу вакцини AstraZeneca. Через півгодини у неї, імовірно, розвинувся анафілактичний шок. Її на реанімобілі доставили до клініки в Тбілісі.

На жаль, передбачене протоколом лікування не принесло позитивних результатів. Пацієнтка залишалася у критичному стані, кілька разів лікарям доводилося відновлювати роботу серця.

Повідомляється, що Агентство з регулювання МОЗ Грузії почало розслідування інциденту.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія, Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Автор: Катерина Шварц