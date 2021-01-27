Пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила паливо.

У Камеруні в ДТП з автобусом загинули понад 50 осіб.

Про це повідомляє Journal du Cameroun.

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Як повідомляється, аварія сталася в середу, 27 січня. ДТП сталося з вантажівкою, що перевозила паливо, і міжміським пасажирським автобусом.

В результаті зіткнення сталася пожежа, у вогні якої загинули 53 людини. Ще 29 осіб отримали травми.

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Автор: Катерина Лиманська