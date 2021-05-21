У Канаді артилерійський підрозділ під час навчань зі стрільби таємно нагодували кексами з канабісом.
У тому, що сталося, підозрюють військову на ім'я Челсі Когсуелл, яка служить у регулярних військах з 2011 року, пише CTV News.
Як зазначається в судових документах, на навчаннях у провінції Нью-Брансвік солдати переживали раптову параною, відчували втому та спантеличеність, зневоднення, деякі не могли виконувати необхідні вправи.
Читайте такожКанада повністю легалізувала марихуануЗ'ясувалося, що жінка чергувала в їдальні, приготувала кекси, до яких, як вважається, додала марихуану, та роздала їх військовим. Ніхто з них не знав про наркотики у смаколиках.
У серпні на військову чекає суд. Проти неї вже висунуто 18 звинувачень.
Це перший випадок, коли канадського військовослужбовця звинувачують у таємному примушуванні своїх колег вживати марихуану.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У США звинувачений у зберіганні марихуани викурив "косяк" в суді та поплатився
- Конопляна терапія: у зоопарку Варшави придумали, як врятувати слонів від стресу (відео)
- Марихуана з неба: у Тель-Авіві з дрону скинули 100 пакетиків з канабісом (фото)
- У США жінка, яка називає себе Гаррі Поттером, вбила суддю
- Mcdonald's вирішив платити за співбесіди по $50: люди не йдуть працювати
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram