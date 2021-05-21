Військовослужбовців, які нічого не підозрювали, змусили з'їсти наркотичні кекси.

У Канаді артилерійський підрозділ під час навчань зі стрільби таємно нагодували кексами з канабісом.

У тому, що сталося, підозрюють військову на ім'я Челсі Когсуелл, яка служить у регулярних військах з 2011 року, пише CTV News.

Як зазначається в судових документах, на навчаннях у провінції Нью-Брансвік солдати переживали раптову параною, відчували втому та спантеличеність, зневоднення, деякі не могли виконувати необхідні вправи.

Читайте такожКанада повністю легалізувала марихуануЗ'ясувалося, що жінка чергувала в їдальні, приготувала кекси, до яких, як вважається, додала марихуану, та роздала їх військовим. Ніхто з них не знав про наркотики у смаколиках.

У серпні на військову чекає суд. Проти неї вже висунуто 18 звинувачень.

Це перший випадок, коли канадського військовослужбовця звинувачують у таємному примушуванні своїх колег вживати марихуану.

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Переклад: Катерина Комолова