Від одного з ударів хлопчика відкинуло під автомобіль.

У Китаї розлючений бик напав на хлопчика. Дитину відкинуло під машину.

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Дитина намагалася втекти, але бик наздогнав її і двічі підкинув у повітря.

Від одного з ударів хлопчика відкинуло під автомобіль, який стояв у дворі.

Бик атакував машину, але швидко втратив інтерес і втік. Хлопчик відразу ж вибрався з-під машини. Він відбувся забоями і синцями.

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Автор: Людмила Жерновська