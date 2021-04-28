Дитина намагалася втекти / Скріншот
У Китаї розлючений бик напав на хлопчика. Дитину відкинуло під машину.
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Дитина намагалася втекти, але бик наздогнав її і двічі підкинув у повітря.
Від одного з ударів хлопчика відкинуло під автомобіль, який стояв у дворі.
Бик атакував машину, але швидко втратив інтерес і втік. Хлопчик відразу ж вибрався з-під машини. Він відбувся забоями і синцями.
Дитина проти оскаженілого Бика: у Китаї оскаженілий Бичок напав на маленького хлопчика
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