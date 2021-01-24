У Китаї врятували 11 шахтарів, які провели два тижні під землею.
Як повідомляє DW, гірники опинилися в пастці після вибуху на золотовидобувній шахті в провінції Шаньдун на сході КНР.
Читайте такожУ Каліфорнії стався вибух у церквіБільшість урятованих шахтарів почувалися добре, проте один з них був у "надзвичайно слабкому фізичному стані".
Вибух на шахті, яка все ще споруджується, прогримів ще 10 січня. Тоді в підземній пастці на глибині 600 метрів опинилися 22 особи, а один гірник загинув, отримавши травму голови.
Як повідомляє місцеве агентство "Сіньхуа", ще з 10 шахтарями, які залишаються заблокованими під землею, рятувальникам вдалося встановити контакт.
У пошуково-рятувальній операції на місці події беруть участь 633 людини та 407 одиниць техніки.
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