18 січня чоловіка засудили до 5 років у виправній колонії.

У шкловській колонії помер білоруський політв’язень Вітольд Ашурок.

Про це повідомляє видання Наша Ніва з посиланням на рідних.

Читайте такожУ Білорусі заблокували TUT.BY - один з найбільших незалежних інформресурсів18 січня чоловіка засудили до 5 років у виправній колонії за «організацію і підготовку дій, котрі грубо порушують суспільний порядок і насильство або загроза застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ».

Білорусу було 50 років.

Локально активіст відомий тим, що разом з однодумцями встановлював хрести на місці поховань соратників Калиновського, які знаходяться у Гродневській області. Завдяки Ашурку також з’явився цілий меморіал невідомим повстанцям.

Ашурок був координатором руху «За свободу». Також балотувався у місцеві депутати, пробував обиратися до парламенту.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менше 2%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення з силовиками. По всій країні почалися страйки.

У перші дні учасників акцій жорстоко розігнав міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Сотні людей постраждали, загинули кілька людей.

Європейський Союз не визнав результати виборів президента Білорусі і вважає Лукашенка нелегітимним президентом.

17 вересня Європарламент не визнав перемогу Лукашенка на виборах, водночас визнав Координаційну раду білоруської опозиції тимчасовим представницьким органом білорусів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що" інавгурація " Лукашенка не означає визнання його легітимності на посаді президента.

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Автор: Яна Ставська