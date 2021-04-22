20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про ідею українського президента Володимира Зеленського провести зустріч на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів.

«Так, президенту доповіли. Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам. Мені наразі немає чого сказати», - сказав Пєсков.

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На запитання кореспондента УНІАН, чи можлива ця зустріч саме на території Донбасу, як запропонував Зеленський, Пєсков повторив, що йому більше немає чого додати.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

У відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори на Донбасі.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має ніякого сенсу.

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Автор: Роман Цимбалюк