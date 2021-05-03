У Ліверпулі п'ять тисяч глядачів відвідали концерт гурту Blossoms та інших музикантів, який проходив у спеціально зведеному наметі. Вони не дотримувалися карантинних обмежень.
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Перед концертом глядачі заповнили анкету органів охорони здоров'я та надали актуальний негативний тест на COVID-19.
Відзначається, що на концерті вони перебували без захисних масок та не дотримувалися дистанції. Через декілька днів вони знову пройдуть тестування на коронавірус.
Концерт є частиною державної програми досліджень для перевірки безпечності масових зборів. Фахівці відстежують рух аудиторії під час шоу, взаємодію між людьми, пересування транспортом.
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